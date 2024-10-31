استدعاء خماسي الزمالك بخطاب من اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 5 لاعبين للانضمام لمنتخبي منتخب مصر مواليد 2008، 2005 استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا 2024 المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وتضم قائمة اللاعبين كل من :-

-عمر عبد العزيز "حارس مرمى"

-محمد حمد "جناح هجومي"

-معاذ محمد "مدافع"

وينطلق معسكر منتخب مصر المغلق خلال الفترة من 31 أكتوبر ويستمر حتى يوم 7 نوفمبر المقبل بالقاهرة.

ومن المقرر، أن يتوجه منتخب مصر عقب انتهاء المعسكر المغلق إلى المغرب للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المقرر لها خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 24 من نفس الشهر.

وفي المقابل تم استدعاء الثنائي محمد إبراهيم ومحمد السيد للانضمام لمنتخب 2005.

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