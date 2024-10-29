الامارات | مانشستر يونايتد يُقيل تن هاغ ويعين نيستلروي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مانشستر يونايتد التخلي عن مدربه الهولندي إريك تن هاغ، بسبب سوء النتائج في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقال يونايتد، أمس، «سيتولى الهولندي رود فان نيستلروي (أسطورة النادي السابق)، مسؤولية الفريق كمدرب مؤقت، بدعم من فريق التدريب الحالي، بانتظار تعيين مدرب دائم».

وجاءت إقالة تن هاغ بعد الخسارة القاتلة التي مُنيَّ بها يونايتد أمام مضيفه وست هام (1-2)، مكتفياً بفوز واحد في آخر ثماني مباريات له في جميع المسابقات.

ويحتل يونايتد المركز الـ14 بعد تسع مراحل من الدوري، بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.