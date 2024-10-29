شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي اليوم الثلاثاء فى بطولة إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الثلاثاء، لمواجهة العين الإماراتي فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، وهي المباراة الصعبة التي يعول عليها المارد الأحمر من أجل حسمها والصعود لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال وملاقاة الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية فى نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي فى كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال

يستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

جوائز الفائز فى مباراة الاهلى والعين الاماراتى

الفائز من مواجهة العين سيحصل على مليوني دولار، أما الخاسر فسيحصل على مليون دولار.

52 ألف مشجع للأهلى فى مباراة العين الإماراتى

أعلنت شركة تذكرتى نفاد تذاكر مباراة الأهلى والعين الإماراتى المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والعين الاماراتى

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس الحصول علي حقوق إذاعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي المقرر لها اليوم الثلاثاء في كأس إنتركونتيننتال.