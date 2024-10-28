شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A بمشاركة نجوم الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت مؤخراً دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة الأفريقية A بحضور علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، وإيهاب الجندى مقرر الإدارة الفنية.

واستمرت امتحانات الدورة العملى والنظرى على مدار ثلاثة أيام بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، وحضر الامتحانات عن الكاف كل من فتحى نصير وعبد المنعم شطة، واستمرت الدورة 6 أشهر بعدد ساعات 280 ساعة على مدار 6 كورسات.

وشارك فى الدورة كل من، محمد صلاح نجم الزمالك السابق وأحمد سامى مدرب سموحة وسمير كمونة نجم الأهلى السابق ورضا شحاته وحسن مصطفى وعبد الحميد حسن ومحمد حمص و حسن موسي ومصطفى مرعى وعبدالله رجب وخالد متولى ووائل كوندى ومحمد حليم و أبو المجد مصطفى و مؤمن عبد الغفار وأحمد صالح وأيمن المزين و محمد عبد المنعم وهيثم صالح وعرفة زهران وكرم مرسي.