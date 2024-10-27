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عبد الرحمن شيكا "لمصراوي": "كنت رايح الزمالك" وهذا موقفي من منتخب مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تصوير: محمد معروف

تحدث عبد الرحمن شيكا لاعب مودرن سبورت عن طموحاته خلال الفترة المقبلة، وقصة انضمامه للزمالك.

وقال شيكا في تصريحات خاصة "لمصراوي": "موسم جديد وعندنا طموح السنادي مع شكل الدوري الجديد".

وأضاف: "كابتن طلعت يوسف طبعا مدرب كبير مش أنا اللي هتكلم عليه، وعبد الحميد بسيوني طور مني كتير في طلائع الجيش وأشكره جدا".

وواصل: "عايزين ناخد بطولة خلال الفترة الجاية، بعيدا عن الدوري اللي بينافس عليه الأهلي والزمالك، نلعب على كأس مصر والرابطة، وفي الدوري مركز رابع".

وزاد: "مودرن سبورت نادي كبير وطموحي اني اروح أهلي وزمالك، وكنت رايح الزمالك بس محصلش نصيب".

وتابع: "لو جالي عرض من أندية القمة هرجع للإدارة ولو هما شايفين أن العرض كويس أنا موافقهم".

واختتم: "بسعى وبتعب جامد السنادي عشان ابقى موجود في منتخب مصر الفترة الجاية إن شاء الله".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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