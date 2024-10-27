شكرا لقرائتكم خبر عن «fan ID» الجديدة شرط أساسي لحضور مباراة الأهلي والعين بكأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 07:40 م

قال الدكتور سعد شلبي؛ المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، إن وجود بطاقة الـ«fan ID» يعد شرطًا أساسيًا لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي المقرر إقامتها فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الانتركونتيننتال.

وناشد المدير التنفيذي، جماهير الأهلي ، ضرورة استخراج بطاقة الـ«fan ID» الخاصة بالموسم الجديد 2024/2025؛ حتى تتمكن من دخول المباراة ومؤازرة اللاعبين في تلك المباراة المهمة.



وناشد المدير التنفيذي جماهير الأهلي التعاون مع كل القائمين على التنظيم؛ حتى تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية.

