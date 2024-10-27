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«fan ID» الجديدة شرط أساسي لحضور مباراة الأهلي والعين بكأس إنتركونتيننتال

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 07:40 م

قال الدكتور سعد شلبي؛ المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، إن وجود بطاقة الـ«fan ID» يعد شرطًا أساسيًا لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي المقرر إقامتها فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الانتركونتيننتال.

وناشد المدير التنفيذي، جماهير الأهلي ، ضرورة استخراج بطاقة الـ«fan ID» الخاصة بالموسم الجديد 2024/2025؛ حتى تتمكن من دخول المباراة ومؤازرة اللاعبين في تلك المباراة المهمة. 


وناشد المدير التنفيذي جماهير الأهلي التعاون مع كل القائمين على التنظيم؛ حتى تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر .
 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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