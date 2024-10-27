شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة أخيرة باستاد القاهرة غدا استعدادا لمباراة الأهلي والعين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأحد، 27 أكتوبر 2024 07:33 م
تجري اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي و العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتننتال بروفة أخيرة في التاسعة مساء غد، الإثنين، باستاد القاهرة، للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة.
تجري البروفة الأخيرة في حضور مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة المنظمة، واللجان المعاونة، للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بالمباراة وكل ما يتعلق بها من جوانب تنظيمية.
ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء، في إطار بطولة كأس الإنتركونتننتال.
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