شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة أخيرة باستاد القاهرة غدا استعدادا لمباراة الأهلي والعين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

تجري اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي و العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتننتال بروفة أخيرة في التاسعة مساء غد، الإثنين، باستاد ‏القاهرة، للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة.‏

تجري البروفة الأخيرة في حضور مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة المنظمة، واللجان المعاونة، للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بالمباراة وكل ما يتعلق بها من جوانب تنظيمية.‏

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء، في إطار بطولة كأس الإنتركونتننتال.