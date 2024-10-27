اخبار الرياضه

بروفة أخيرة باستاد القاهرة غدا استعدادا لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة أخيرة باستاد القاهرة غدا استعدادا لمباراة الأهلي والعين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 07:33 م

تجري اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي و العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتننتال بروفة أخيرة في التاسعة مساء غد، الإثنين، باستاد ‏القاهرة، للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة.‏

تجري البروفة الأخيرة في حضور مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة المنظمة، واللجان المعاونة، للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بالمباراة وكل ما يتعلق بها من جوانب تنظيمية.‏

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء، في إطار بطولة كأس الإنتركونتننتال.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements