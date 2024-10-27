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غداً.. الاجتماع الأمنى لمباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد الله

الأحد، 27 أكتوبر 2024 03:41 م

يُعقد الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والعين في الحادية عشرة صباح غدٍ، الاثنين؛ للاتفاق على الترتيبات الأمنية الخاصة بمباراة ‏الفريقين في بطولة كأس إنتركونتيننتال.‏ ويعقد الاجتماع الفني في حضور ممثلي الأجهزة الأمنية، والمنسقين الأمنيين لكلا الناديين، لوضع الترتيبات الأخيرة الخاصة بالمباراة.‏

من جهته حرص الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، على التواصل مع مسئولي نادي العين الإماراتي؛ للاطمئنان على كافة الأمور ‏الخاصة بالبعثة، والتأكيد على بذلك كافة الجهود الممكنة، والعمل على توفير كل سبل الراحة للبعثة، في إطار العلاقة الوثيقة التي ‏تجمع الناديين الشقيقين.

‏ويعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة فى الثانية عشرة ظهرا باستاد القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الناديين واللجنة المنظمة؛ للاتفاق ‏على الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.‏ يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على ألوان قمصان كل فريق، وموعد الوصول الى استاد القاهرة، وانطلاق عمليات الإحماء، وغيرها من ‏التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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