موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال للأندية

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الأحد، 27 أكتوبر 2024 04:08 م

توجهت بعثة نادى العين الإماراتي إلى القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي ، المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

موعد مباراة الاهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال للأندية

مباراه الأهلي والعين الإماراتي تقام فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

جوائز الفائز فى مباراه الاهلي والعين الاماراتى



وأشار فيفا إلى أن الفائز من مواجهة العين سيحصل على مليوني دولار، أما الخاسر فسيحصل على مليون دولار.

52 ألف مشجع للأهلى فى مباراه الاهلي والعين



وأعلنت شركة تذكرتى نفاد تذاكر مباراة الأهلى والعين الإماراتى المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

الاهلى لا يعرف الخسارة أمام الأندية الإماراتية قبل مواجهة العين



وستكون هذه المرة الرابعة التي يخوض فيها الأهلي مواجهة أمام فريق إماراتي. كما أن العين سيكون هو النادي الإماراتي الرابع الذي سوف يلتقي مع الأهلي بعد مواطنيه النصر والوحدة والوصل .

المرة الأولى التي التقى فيها الأهلي بفريق من الإمارات تعود إلى عام الثاني من أكتوبر عام 1995 حينما واجه النصر في دور المجموعات.

وفاز الأهلي آنذاك بثلاثة أهداف لهدف سجلهم أحمد كشري (هدفين) وهادي خشبة.

ولم يستطع الأهلي تخطي دور المجموعات في تلك البطولة، إذ إنه حل في المركز الثالث في المجموعة الثانية التي ضمت كلا من الإفريقي والرياض والاتحاد الليبي والنصر.

أما المرة الثانية التي واجه فيها الأهلي فريقا إماراتيا فكانت في عام 2017 أمام الوحدة وفاز الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء.

سجل هدفا الأهلي خلال تلك المباراة كل من عمرو بركات وإسلام مجارب وكان اللقاء في دور المجموعات في المجموعة الأولى ووصل الفريق الأحمر في تلك البطولة إلى نصف النهائي.

وفي 2018 تأهل الوصل الإماراتي إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد تعادله الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام ضيفه الأهلي المصري في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 58، وعادل للوصل الكوري الجنوبي سوك في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

واستفاد الوصل، من تعادله الإيجابي بنتيجة 2-2 خارج الديار في مباراة الذهاب ليعبر لدور الثمانية.

القناة الناقلة لمباراه الاهلي والعين الاماراتى



وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس الحصول علي حقوق إذاعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي المقرر لها الثلاثاء المقبل في كأس إنتركونتيننتال.