الزمالك يكشف تطورات أزمة ثلاثي فريقه بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ثلاثي فريقه نبيل دونجا، مصطفى شلبي وعبدالواحد السيد مدير الكرة بدولة الإمارات عقب مباراة فريقه أمام نظيره بيراميدز في دور تصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأشار سليمان عبر قناة إم بي سي مصر مساء أمس السبت، إلى أنهم يتواصلون مع الثلاثي بصورة يومية؛ حيث يتلقون معاملة جيدة ويتواجدون في مكان آدمي، مضيفًا:"سيكون هناك اتصالات بين الأسر اللاعبين".

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الأمر مجرد تحفظ إداري عادي للغاية، مضيفًا:"نثق في القضاء الإماراتي الذي سيمنح لكل ذي حق حقه وهذا قانون بلد ونحترمه ولكن ماحدث كان مجرد عصبية ملعب".

وأتم سليمان تصريحاته بالتشديد على حسن العلاقة مع دولة الإمارات ـ قائلاً:"نحن على علاقة جدية مع دولة الإمارات الشقيقة".

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