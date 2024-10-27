برشلونة يكتسح ريال مدريد برباعية في سانتياجو برنابيو (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز على حساب نظيره، ريال مدريد، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجوفلة ال 11 بالدوري الإسباني.

وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة رصيده إلى النقطة رقم 30 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة رقم 24.

وجاء تشكيل ريال مدريد في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، كليان مبابي.

فيما دخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 2: انفراد بالمرمى من كليان مبابي لاعب ريال مدريد ولكنه كان متسللاً.

الدقيقة 4: خطأ لصالح ريال مدريد في منتصف الملعب.

الدقيقة 5: ضربات ركنية متتالية لريال ندريد ولكن دون خطورة، على مرمى برشلونة.

الدقيقة 8: ضغط قوي من ريال مدريد على دفاعات فريق برشلونة.

الدقيقة 12: فرصة ضائعة لريال مدريد بعد تسديدة من كليان مبابي، خرجت أعلى مرمى برشلونة.

الدقيقة 13: انفراد بالمرمى من لامين يامال لاعب برشلونة ولكنه سددها سهلة في يد حارس ريال مدريد.

الدقيقة 15: فرصة خطيرة لصالح ريال مدريد، بعد تسديدة من بيلينجهام من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس برشلونة قبل أن يعلن الحكم عن وجود تسلل.

الدقيقة 21: تسديدة من رافينيا لاعب برشلونة من على حدود منطقة جزاء ريال مدريد تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 23: فرصة خطيرة لصالح ريال مدريد، بعد توغل من فنيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها خارج المرمى.

الدقيقة 28: تسديدة قوية من بيدري لاعب برشلونة من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها لونين حارس ريال مدريد قبل أن تخرج الكرة إلى ركينة.

الدقيقة 29: الهدف الأول لريال مدريد عن طريق كليان مبابي.

الدقيقة 31: الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود تسلل على كليان مبابي.

الدقيقة 37: تسديدة من لامين يامال لاعب برشلونة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تخرج بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 41: عرضية من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدردي، من على يسار منطقة الجزاء يخرجها دفاع فريق برشلونة.

الدقيقة 43: بطاقة صفراء لكسادو لاعب برشلونة، بعد عرقلته لفينيسيوس جونيور.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

الدقيقة 48: ركلة حرة لصالح ريال مدريد في منتصف الملعب.

الدقيقة 52: تسديدة من فينيسيوس جونيور يتصدى لها دفاع فريق برشلونة.

الدقيقة 54: الهدف الأول لبرشولة عن طريق ليفاندوفسكي، بعد تمريرة بينية من كاسادو.

الدقيقة 56: الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

الدقيقة 61: تسديدة من كليان مبابي من على حدود منطقة الجزاء، تصل في يد حارس مرمى برشلونة بسهولة.

الدقيقة 64: إنفراد تام من كليان مبابي لاعب ريال مدريد، يتصدى لها إينياكي بينيا لاعب ريال مدريد.

الدقيقة 66: هدف ملغي لريال مدريد بداعي التسلل على كليان مبابي.

الدقيقة 68: فرصة خطيرة ضائعة من برشلونة، بعد تسديدة من ليفاندوفسكي ترتطم بالقائم الأيسر.

الدقيقة 71: تسديدة من كليان مبابي من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس برشلونة.

الدقيقة 77: الهدف الثالث لبرشلونة عن طريق لامين يامال.

الدقيقة 79: خطأ لصالح برشلونة في منتصف الملعب.

الدقيقة 84: الهدف الرابع لبرشلونة عن طريق رافينيا.

الدقيقة 86: إنذار لميليتاو لاعب ريال مدريد، بعد تدخل قوي في منتصف الملعب.

الدقيقة 89: تسديدة من داني أولمو لاعب برشلونة من على حدود منطقة الجزاء، تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة.