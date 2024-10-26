الامارات | برشلونة يلعب في معقل الريال.. ليلة «الكلاسيكو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى برشلونة المتصدر إلى ضرب عصفورين بحجر في زيارته إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» معقل غريمه ريال مدريد في «الكلاسيكو»، اليوم، حيث يأمل إلحاق الهزيمة الأولى بمطارده المباشر، وتوسيع الفارق معه إلى ست نقاط، في قمة مباريات المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتحمل هذه المواجهة في طياتها تحدياً خاصاً للوافد الجديد من باريس سان جرمان، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف النادي الملكي، ومدرب برشلونة الجديد الألماني هانزي فليك، في أول مباراة «كلاسيكو» في مسيرتيهما.

وبعث فليك رسالة قوية لريال بعدما ألحق بفريقه السابق بايرن ميونيخ خسارة كبيرة الأربعاء (4-1) في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وتمكّن من إحياء العملاق الكاتالوني في غضون أشهر قليلة، عقب تولّيه المهمة الفنية خلفاً لـ«ابن البيت» تشافي هرنانديس.

وكان ريال حامل لقب البطولة القارية برقم قياسي (15) قد سبقه في التكشير عن أنيابه، بسحقه وصيفه بوروسيا دورتموند الألماني 5-2 في إعادة لنهائي الموسم الماضي. ولم يكتف بتسجيل خمسة أهداف، بل قلب الطاولة على منافسه بعد تأخره بهدفين.