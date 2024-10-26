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الامارات | برشلونة يلعب في معقل الريال.. ليلة «الكلاسيكو»

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مدريد - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى برشلونة المتصدر إلى ضرب عصفورين بحجر في زيارته إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» معقل غريمه في «الكلاسيكو»، اليوم، حيث يأمل إلحاق الهزيمة الأولى بمطارده المباشر، وتوسيع الفارق معه إلى ست نقاط، في قمة مباريات المرحلة الـ11 من لكرة القدم.

وتحمل هذه المواجهة في طياتها تحدياً خاصاً للوافد الجديد من باريس سان جرمان، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف النادي الملكي، ومدرب برشلونة الجديد الألماني هانزي فليك، في أول مباراة «كلاسيكو» في مسيرتيهما.

وبعث فليك رسالة قوية لريال بعدما ألحق بفريقه السابق بايرن ميونيخ خسارة كبيرة الأربعاء (4-1) في الجولة الثالثة من ، وتمكّن من إحياء العملاق الكاتالوني في غضون أشهر قليلة، عقب تولّيه المهمة الفنية خلفاً لـ«ابن البيت» تشافي هرنانديس.

وكان ريال حامل لقب البطولة القارية برقم قياسي (15) قد سبقه في التكشير عن أنيابه، بسحقه وصيفه بوروسيا دورتموند الألماني 5-2 في إعادة لنهائي الموسم الماضي. ولم يكتف بتسجيل خمسة أهداف، بل قلب الطاولة على منافسه بعد تأخره بهدفين.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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