بطولة إسبانيا: أنشيلوتي غير قلق من تطوّر برشلونة وفليك مؤمن بفريقه

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجمعة إن العودة القوية لبرشلونة المتصدر لا تبقيه مستيقظا في الليل، قبل موقعة الكلاسيكو التاريخية بين الغريمين السبت في المرحلة 11 من الوري الإسباني لكرة القدم.

يتصدر برشلونة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن ريال حامل اللقب، وقد كشّر عن أنيابه قبل زيارته ملعب "سانتياغو برنابيو" بالفوز على بايرن ميونيخ الألماني 5 1 في دوري أبطال أوروبا.

لكن ريال غير المهزوم في 42 مباراة متتالية في الدوري، يُمكن له أن يُعادل السلسلة الأطول التي يملكها برشلونة بـ43 مباراة في حال خرج بنتيجة إيجابية.

صرّح أنشيلوتي في مؤتمر صحافي "الحقيقة أنهم يقومون بعمل جيد جدا. في مباراة مثل الكلاسيكو، دربي، من الصعب اختيار المرشّح للفوز".

وتابع المدرب البالغ 65 عاما "لحسن الحظ لا أحد يسرق النوم مني حاليا".

وكان برشلونة خسر ذهابا وإيابا في الدوري الموسم الماضي.

وسجّل النجم الإنكليزي جود بيلينغهام ثلاثة أهداف في هاتين المباراتين في موسم رائع بالنسبة له ولفريقه، لكنه لم يجد الطريق إلى المرمى في مبارياته العشر الأولى ضمن جميع المسابقات.

قال أنشيلوتي إنه كان سعيدا بمستوى بيلينغهام، وأن المسؤولية الآن تقع على عاتق النجم لفرنسي كيليان مبابي لتصدر قائمة الهدافين لريال مدريد.

سجّل بيليغهام، الذي لعب كمهاجم خلفا للفرنسي كريم بنزيمة المنتقل إلى الاتحاد السعودي، 10 أهداف في أول 10 مباريات مع ريال خلال الموسم الماضي.

وأردف أنشيلوتي "في العام الماضي لم يكن لدينا مهاجم. فقدنا مهاجما مهما مثل كريم، وعوّضناه ببيلنغهام، خوسيلو و(المغربي) براهيم (دياس)".

وأكمل مدرب ميلان السابق "هذا العام ليس لدينا مشكلة، لأننا نمتلك مهاجما يمكنه تسجيل 30، 35 أو حتى 40 هدفا. الأهم هو أن يقوم بيلينغهام بعمله، وهو أمر مهم للغاية".

ويستعد مبابي المنتقل من باريس سان جرمان لأول كلاسيكو له بقميص ريال بعد انضمامه إليه في الصيف.

يخوض اللاعب صراعا مع ناديه السابق بشأن 59.5 مليون دولار من الرواتب التي يزعم أنها غير مدفوعة له، وقد تعرّض في الفترة الماضية لانتقادات في فرنسا لعدم مشاركته مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية.

ظهرت تقارير في السويد بأنه يخضع للتحقيق في قضية اغتصاب مزعومة خلال زيارة لستوكهولم، وصفها مبابي بأنها "أخبار كاذبة".

قال عنه أنشيلوتي "أسلوبه في إدارة المباريات والاستعداد لها بسيط وهادئ للغاية. لقد لعب أمام برشلونة مرات عدة، ويعرف ما عليه القيام به".

"لدي إيمان كبير بفريقي"

بدوره، يقود الألماني هانزي فليك برشلونة في أول كلاسيكو له أيضا.

قال إنه سيجري تعديلات على تشكيلته، بما في ذلك الدفاع المتقدم، لكن ليس بشكل جذري، وذلك في استعداده لزيارة العاصمة.

وأضاف "لدينا أفكارنا، وقد قلت أيضا بعد مباراة بايرن أن علينا أن نتطور قليلا... كل مباراة نلعبها، نتهيأ للتي من بعدها، والأمر عينه بالنسبة إلى ريال".

وتابع مدرب المنتخب الألماني السابق "هم أيضا يمتلكون عددا من اللاعبين السريعين، نعلم أننا نلعب ضد ريال مدريد، فريق يضم بعض أفضل اللاعبين في العالم".

وأردف "لكن في النهاية، أثق (باللاعبين)، لدي إيمان كبير بفريقي".

وأشار فليك إلى أنه ممتن للإشادات التي حصل عليها بسبب الانطلاقة القوية لفريقه، لكنه لا يأخذ الأمور بجدية.

قال "إنه أمر جميل، لطيف، لكن في النهاية، أعلم ما هو عملي وأعلم أن كل شيء متعلق بالنتيجة. لذا عندما نفوز، أمر جيد. حين لا نفوز، فإن الأمر ليس جيدا...".