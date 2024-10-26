ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الأهلي.. صلاح في الجيم.. ظهور محمد عبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده داخل صالة الجيم.

وقام نجم النادي الأهلي عمرو السولية بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال احتفاله ببطولة السوبر المصري.

وشارك يحيى عطية الله متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال الاحتفال بالتتويج ببطولة السوبر المصري.

وحرص أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في مران فريق قطر.

كما نشر يوسف أيمن لاعب الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، خلال قيامه بالاحتفال بالسوبر المصري.

واحتفل محمد مجدى أفشة بالتتويج ببطولة السوبر المصري، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، خلال احتفاله باللقب داخل أرضية الملعب بعد نهاية المباراة.

وشارك أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من الاحتفال ببطولة السوبر المصري.

وقام محمد عبد المنعم نجم منتخب مصر ونيس الفرنسي، بنشر صورة له خلال ظهوره مع الفريق الفرنسي ضد فرنكفاروشي المجري، في بطولة الدوري الأوروبي.

واحتفل أشرف داري لاعب النادي الأهلي، بلقب السوبر المصري، من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق كريم الدبيس.

ونشر كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرص عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، على الاحتفال بالفوز ببطولة السوبر المصري، من خلال نشر صورة عبر حسابه على "إنستجرام".

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