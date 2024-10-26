هل سيزامل محمد صلاح؟.. تقرير: ليفربول يبدأ المحادثات الأولية بمفاوضات ضم عمر مرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن بدء مسؤولو ليفربول المحادثات الأولية لضم المحترف المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، عمر مرموش.

وذكرت شبكة سكاي ألمانيا، عبر تقرير لها اليوم الجمعة، أن ليفربول قد أبدى اهتماماً حقيقًا بضم اللاعب؛ إذ بدأ المحادثات مع المقربين من اللاعب صاحب الـ 25 عاماً.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي النادي الألماني على علم بالمفاوضات الجارية إلا أنه من غير المرجح انضمام اللاعب خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح التقرير ذاته أن مسؤولي آينتراخت فرانكفورت سيرغبون في الحصول على مقابل مادي يتراوح مابين 50 إلى 60 مليون يورو للموافقة على رحيل لاعبه المصري الدولي.

مرموش الذي يرتبط بعقد حتى عام 2027 مع ناديه شارك خلال الموسم الجاري في 11 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 لزملائه.

ويضم ليفربول بصفوفه منذ عام 2017 نجمه المصري محمد صلاح.

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