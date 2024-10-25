قبل مواجهة الأهلي.. العين يتعادل مع دبا الحصن بالدوري الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق العين بهدف لمثله خلال المباراة التي استضاف بها نظيره دبا الحص عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

وتقدم فريق دبا الحصن بهدف في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل لابا كودجو للعين بالدقيقة 90+3.

ورفع فريق العين رصيده بعد التعادل إلى النقطة 8 في المركز السادس فيما توقف رصيد فريق دبا الحصن عند نقطة في المركز 13.

ويستضيف الأهلي نظيره العين عند الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال

اقرأ أيضًا:

قرار من جوميز.. بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة

بالأرقام.. أفضل لاعب في الأهلي ضد الزمالك بالسوبر المصري