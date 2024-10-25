"بعد حصد السوبر".. مارسيل كولر يحقق رقماً تاريخياً رفقة النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حصد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك في نهائي البطولة، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

وكان الأهلي، تمكن من حصد لقب السوبر المصري بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي دون أشواط.

ونجح السويسري مارسيل كولر، في تحقيق العديد من الأرقام القياسية بعد التتويج بهذا السوبر المصري، أبرزها معادلة رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للمارد الأحمر، الذي تمكن من حصد اللقب في أربع نسخ متتالية، أعوام 2006، 2007، 2008، 2009.

وقاد كولر النادي الأهلي لحصد لقب البطولة في اربع نسخة متتالية أيضاً أعوام، 2020، 2021، 2022، 2024.

وواصل السويسري مارسيل كولر، الحفاظ على سجله خالي من خسارة أي بطولة محلية حتى الآن مع النادي الأهلي، حيث حقق 8 ألقاب محلية حتى الأن، منذ توليه مهمة القيادة الفنية للمارد الأحمر.

والجدير بالذكر، أن فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري، جعله يعزز صدارته في قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب البطولة، برصيد 15 لقب.

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