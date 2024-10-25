الامارات | «جونيور دبي ديزرت كلاسيك» تحصل على التصنيف العالمي للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، عودة بطولة «جونيور دبي ديزرت كلاسيك» للناشئين، مع النسخة الثالثة التي حصلت للمرة الأولى على اعتماد التصنيف العالمي للاعبي الغولف الهواة.

وستقام بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» بالشراكة مع اتحاد الغولف من 10 إلى 12 يناير 2025، في نادي الإمارات للغولف.

وتشهد بطولة العام المقبل - المفتوحة للبنين والبنات من فئة تحت 18 عاماً، إذ سيتنافس المشاركون بنظام 54 حفرة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالنظام السابق المكوّن من 36 حفرة فقط، للمرة الأولى - العمل بنظام التصنيف العالمي للاعبين الهواة.

وستقام أول جولتين من البطولة على ملعب فالدو، قبل أن يتجه المشاركون نحو الجولة الختامية، حيث يتنافس أفضل 40 لاعباً على الممرات المجهزة بالكامل في ملعب المجلس، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات النسخة الـ36 من بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» العريقة من 16 إلى 19 يناير المقبل.