الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصاريح
تسبب إصدار أحد أندية المحترفين، تصاريح إعلامية خاصة بمجموعة من المشجعين، في ربكة كبيرة داخل الملعب، إذ واجه إعلاميون صعوبة في الجلوس على المقاعد المخصصة لهم أو حتى إجراء المقابلات في المنطقة المختلطة عقب المباراة، لرغبة المشجعين في التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.
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