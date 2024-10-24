شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. هجوم متبادل بين الأهلي والزمالك والتعادل السلبي يفرض نفسه في السوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً في نهائي بطولة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالإمارات والنتيجة مازالت هي التعادل السلبي بين الفريقين، ويُدير مباراة الليلة ، كلاً من : أمين عمر ويعاونه ، كلاً من : محمود أبو الرجال وأحمد حسام وأحمد الغندور ومحمد معروف وحكم تقنية فيديو مساعد: محمود عاشور.

بدأ الفريقين المباراة بنشاط ملحوظ من الفريقين ، وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف مُحقق في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى تمريرة جيدة لكنه سددها في "جسد" محمد عواد حارس الزمالك ..بعد الفرصة نشط أداء الزمالك مع محاولات أهلاوية للتسجيل.

عاد الأهلي للسيطرة على مجريات اللقاء وأهدر وسام أبو علي فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 16 بعدما راوغ دفاع الزمالك وسددها لكن محمد عواد أنقذ الموقف وتصدى للكرة.

سدد يحيى عطية الله ضربة حرة مباشرة تصدت لها العارضة لتتعاطف مع الزمالك وحرسه محمد عواد في الدقيقة 22 ، ونال زياد كمال في الدقيقة 23 للخشونة مع امام عاشور.

نشط أداء الزمالك تدريجياً ، ونال مروان عطية للخشونة في الدقيقة 26 ضد محمود بنتايك، ونجح سيف الجزيري في تسجيل هدف الزمالك الأول في الدقيقة 28 بعدما استغل "دربكة" دفاع الأهلي وكرة مُرتدة من محمد الشناوي وبعد اللجوء إلى تقنية الفار قرر أمين عمر حكم اللقاء إلغاء الهدف.

في الدقيقة 35 أجرى جوزيه جوميز المدير الفني للزمال تغيير مُبكر بنزول كونراد ميشالاك بدلاً من زياد كمال، واستحوذ الزمالك على أخر دقائق من الشوط الأول وسط تراجع أهلاوي وسدد وسام أبو علي ضربة حرة مباشرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات ، وانحصر اللعب وسط الملعب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدا الشوط الثاني بنشاط من جانب الزمالك الذي تحسّن أداؤه مع نهاية الشوط الأول مُستغلاً تراجع الأهلي، ونال ناصر ماهر بطاقة صفراء للخشونة مع يحيى عطية الله في الدقيقة 65.

تحسّن أداء الأهلي تدريجياً ونشط ونال عبد الله السعيد بطاقة صفراء في الدقيقة 68 للخشونة مع امام عاشور ، وانحصر اللعب وسط الملعب وتعرض طاهر محمد طاهر للإصابة.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، أكرم توفيق ، يحيى عطية الله ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، امام عاشور ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي.

ويجلس على "دكة" الأهلي في مباراة الزمالك الليلة في السوبر المصري ، كلاً من : مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

فيما جاء تشكيل الزمالك ، كالتالي: محمد عواد - محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر - زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة - ناصر ماهر – سيف الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك ، كلاً من : محمد صبحي وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

يذكر أن فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا بنتيجة هدفين لهدف واحد، أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر.



أصابة طاهر محمد طاهر



الأهلى والزمالك الشوط الثانى



الزمالك والأهلى الشوط الثانى



الشوط الثانى



جانب من أحدث الشوط الثانى



حسام عبد المجيد الشوط الثانى



خروج طاهر محمد طاهر



عمر جابر



يوسف أيمن تبديل



يوسف أيمن