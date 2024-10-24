"لا تستنسخ ولا تستحدث".. جماهير النادي الأهلي تدعم الفريق قبل بداية مباراة السوبر المصري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي، على توجيه الدعم للاعبي الفريق قبل بداية مباراة الفريق أمام الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري.

وقامت جماهير النادي الأهلي على رفع لافتة، من داخل مدرجات ستاد محمد بن زايد، كتب عليها: "تالتة شمال النادي الأهلي، لا تستنسخ ولا تستحدث وغير قابلة للاستبدال".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك حالياً، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.

والجدير بالذكر أن الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما صعد الزمالك إلى الدور ذاته، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

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