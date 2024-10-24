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أحمد الجندي يقدم كأس السوبر المصري قبل انطلاق نهائي السوبر المصري (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حمل البطل المصري أحمد الجندي، بطل مصر في الخماسي الحديث، صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024، وهو يحمل كأس السوبر المصري، قبل بداية المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك.

ودخل أحمد المصري، إلى أرضية ملعب محمد بن زايد، وهو يحمل كأس البطولة قبل انطلاق بداية المباراة، بعد دعوة قدمت له من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا حالياً، في إطار نهائي كأس السوبر المصرى بالإمارات.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما صعد الزمالك إلى الدور ذاته، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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