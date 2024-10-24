"دعواتكم".. مدحت شلبي يعلن الغياب عن قمة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الإعلامي مدحت شلبي، الغياب عن التعليق على قمة الأهلي والزمالك المقرر لها اليوم في السوبر المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب مدحت شلبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يعتذر الكابتن مدحت شلبي عن التعليق على نهائي كأس السوبر المصري بسبب تعرضه لنزلة برد".

وأضاف: "دعواتكم له بدوام الصحة والشفاء العاجل بإذن الله".

وفي المقابل، أعلنت قناة إم بي سي مصر، إذاعة مباراة الأهلي والزمالك، بتعلق السعودي فارس عوض.

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