"الأكثر تتويجاً وتسجيلاً".. أبرز أرقام الأهلي في مشاركاته بكأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره نادي الزمالك غدا، في إطار نهائي كأس السوبر المصري المقام بدولة الإمارات.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد".

ويعد الأهلي هو البطل التاريخي لبطولة كأس السوبر المصري والفريق الأكثر تتويجاً بلقب البطولة، بواقع 14 لقب في البطولة.

وكان أول ألقاب النادي الأهلي، في بطولة كأس السوبر المصري، هو التتويج بلقب البطولة في موسم 2003-2004.

وجاءت ألقاب الأهلي الـ14 في بطولة كأس السوبر المصري كالتالي، "2003-2004، 2005-2006، 2006-2007، 2007-2008، 2008-2009، 2010-2011، 2011-2012، 2014-2015، 2017-2018، 2018- 2019، 2021-2022، 2022-2023، 2023-2024".

كما أن الأهلي يعد هو الفريق الأكثر مشاركة، في بطولة السوبر المصري، بواقع 18 مشاركة في البطولة.

والأهلي هو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، برصيد 23 هدفاً، طوال تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب فيوتشر في المباراة النهائية، بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية من النسخة الماضية.