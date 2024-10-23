حبس وغرامة.. تعرف على عقوبات القانون الإماراتي بعد تسريب صور لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع الخليج 365، مواد القانون الإماراتي، الخاصة بتسريب الصور بدون وجه حق، في القضايا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر صور، لثلاثي نادي الزمالك، عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، أثناء جلسة محاكمتهم اليوم الأربعاء، بتهمة التعدي على منظمي ملعب آل نهيان في مباراة بيراميدز الماضية في بطولة كأس السوبر المصري.

وجاء نص مواد قانون العقوبات كالتالي:

المادة 313:

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة كل من نشر بإحدى الطرق العلنية:

-أسماء وصور المتهمين بالأحداث

-أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء

-أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة.

المادة 314:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف درهم كل من نشر بإحدى الطرق العلنية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.

جدير بالذكر، أن محكمة أبو ظبي قررت اليوم تأجيل جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك، إلى يوم 29 أكتوبر الجاري.

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