دوري أبطال أوروبا: ريمونتادا تقود ريال لفوز مجنون على دورتموند وفوز أول لميلان وثان لأرسنال

الرياص - اسماء السيد - مدريد : سطّر ريال مدريد حامل اللقب "ريمونتادا" أخرى في سجلات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بقيادة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور صاحب الهاتريك بعد أن عوّض تأخره أمام وصيفه وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 0 إلى فوز ناري 5 2 الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وبعدما تأخر بهدفين في الشوط الأول عن طريق الهولندي دونييل مالن (30) والإنكليزي جيمي غيتينز (34)، ردّ "الملكي" بشكل صاعق في الشوط الثاني بخمسة أهداف تناوب على تسجيلها الألماني أنتونيو روديغر (60) و فينيسيوس (62 و86 و90+3) ولوكاس فاسكيس (83).

وقال فينيسيوس لقناة موفيستار "نعلم أنه عندما نكون على أرضنا وبين جماهيرنا، يمكن أن يحدث أي شيء".

وتابع "دخلنا الى استراحة الشوطين بهدوء شديد واستمعنا فقط إلى المدرب، وقلنا شيئا واحدا فقط.

"إذا سجلنا الهدف الأول، فسنعود مرة أخرى، وقد سجلنا عودة أخرى، بفضل الجماهير والفريق بأكمله الذي بذل كل ما في وسعه".

ورفع ريال الذي أرسل إنذارا لغريمه التقليدي برشلونة الذي يواجهه السبت في كلاسيكو الدوري، رصيده إلى ست نقاط بعد سقوطه المفاجئ في الجولة الثانية أمام ليل الفرنسي 1 0، فيما تلقى دورتموند خسارته الأولى في المسابقة القارية وبرصيده ست نقاط أيضا.

وجاء الشوط الأول حافلا، مع فرص لكلا الفريقين، لكن استهله الغيني سيرهو غيراسي الذي أنقذ فريقه من تعثر آخر في الدوري الألماني بهدف في الدقيقة 83 على حساب سانت باولي الوافد الجديد الى البوندسليغا (2 1)، وكانت تسديدته بمثابة جرس إنذار لأصحاب الارض إلا أنّ البلجيكي تيبو كورتوا أبعدها (6).

وتمكن من هزّ شباك الـ"ميرينغي" بعدما أوصل يوليان براندت كرة الى غيراسي الذي مررها بذكاء لمالن المنفرد بكورتوا فسددها الهولندي في زاوية البلجيكي (30).

وتحوّل مالن الى الممرر بعد أربع دقائق بعد ان تخطى الفرنسي فيرلان مندي قبل ان يمرر الكرة للانكليزي غيتينز الذي لم يتوان عن ايداعها داخل المرمى (34).

وقلّص روديغر النتيجة بعدما ارتقى عاليا ليصوّب برأسه كرة عرضية من مبابي (60).

وقلب فينيسيوس اللقاء رأسا على عقب في غضون دقيقتين مدركا التعادل بعد أن اوصل مودريتش الكرة الى مبابي المحاصر بالمدافعين فارتدت من قدم النروجي يوليان رييرسون الى فينيسيوس الذي تابعها داخل المرمى، علما ان الحكم الغى الهدف في البداية قبل ان يعيد احتسابه بعد العودة الى حكم الفيدبو المساعد "في ايه آر" (62).

وكاد دورتموند يستعيد التقدم اثر هجمة مرتدة لكنّ كورتوا كان في المرصاد مجددا متصديا لمحاولة البديل ماكسيميليان باير (82)، قبل ان تنتقل الكرة سريعا الى المقلب الآخر من الملعب حيث أوصل رودريغو الكرة الى فاسكيس الذي تبادل التمريرات مع مبابي قبل أن يطلق قذيفة في الزاوية البعيدة من مرمى كوبل مانحا اصحاب الأرض التقدم لأول مرة (83).

وانهى فينيسيوس أحلام دورتموند بالعودة بنقطة اقله من سانتياغو برنبايو، بعدما خسر إيمري تشان الكرة قبل ان يمرر بيلينغهام الى فينيسيوس الذي حولها مقوّسة في المرمى من مشارف منطقة الجزاء (86).

ودوّن فينيسيوس اسمه بحروف من ذهب بهدف ثالث "هاتريك" بعد فاصل مهاري راوغ فيه مدافع دورتموند قبل ان يسدد كرة قوية في اعلى الشبكة (90+3).

الهولندي رايندرس يقود ميلان إلى فوزه الأول

قاد الهولندي تيخاني رايندرس فريقه ميلان الإيطالي إلى فوزه الأول في دوري الأبطال، وذلك على كلوب بروج البلجيكي المنقوص 3 1.

سجل رايندرس في الدقيقتين 61 و71 وتسبب بطرد لاعب كلوب بروج النيجيري رافايل أونييديكا (40)، في حين كان الأميركي كريستيان بوليسيك افتتح التسجيل لميلان (34) وعادل كيرياني سابي للضيوف (51).

وحافظ الفريق اللومباردي على حظوظه في التأهّل إلى الأدوار الإقصائية بعد خسارتين أمام ليفربول الإنكليزي 0 3 وباير ليفركوزن الألماني 0 1.

وتمكن بوليسيك من التسجيل من ركلة ركنية مباشرة إلى المرمى خادعت الحارس والدفاع (34).

وسرعان ما تلقى كلوب بروج ضربة ثانية بطرد لاعب الوسط أونييديكا ببطاقة حمراء مباشرة عقب تدخّله على رايندرس (40).

وأدخل نيكي هاين مدرب كلوب بروج كل من المدافع سابي ولاعب الوسط النروجي هوغو فيتلسين مطلع الشوط الثاني، فسجل البديل سابي هدف التعادل بصناعة البديل الآخر فيتلسين بتسديدة من داخل المنطقة (51).

واستغل ميلان النقص العددي، وتمكّن رايندرس من تسجيل الثاني من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية دقيقة من المتوغّل البديل السويسري نواه أوكافور بعد دقيقة على دخوله (61).

وحسم رايندرس بنفسه الفوز بطريقة مشابهة للأول لكن بتمريرة من الجهة اليمنى عبر البديل الآخر النيجيري صامويل تشوكويزي (71).

انتصار مهم لأرسنال وسقوط يوفنتوس

وجمع أرسنال الإنكليزي نقطته السابعة بفوزه على شاختار دانيتسك الأوكراني بهدف من دون رد.

سجّل الحارس ديميترو ريزنيك الهدف بالخطأ في مرماه حين ارتدت تصويبة البرازيلي غابريال مارتينيلي من القائم الأيمن إليه ودخلت المرمى (29).

فوز يُعزز ثقة "المدفعجية" بأنفسهم بعد خسارتهم الأولى هذا الموسم أمام بورنموث في الدوري، وقبل المواجهة الكبيرة مع ليفربول المتصدر الأحد في المرحلة التاسعة.

وواصل أستون فيلا الإنكليزي مشواره القاري الناجح وحقق فوزه الثالث تواليا على بولونيا الإيطالي بهدفين من دون رد سجلهما الاسكتلندي جون ماكغين (55) والكولومبي جون دوران (64).

كان فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري فاز على يونغ بويز السويسري بثلاثية نظيفة في بداية مشواره، ثم حقق فوزا مفاجئا على بايرن ميونيخ الألماني بهدف من دون رد.

واكتفى باريس سان جرمان الفرنسي بالتعادل مع ضيفه أيندهوفن الهولندي 1 1 محققا نقطته الرابعة.

سجّل المغربي أشرف حكيمي هدف فريق العاصمة (55) بعد هدف السبق من نواه لانغ (34).

ونفض جيرونا الإسباني الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، غبار النتائج السلبية التي تعرّض لها في مختلف المسابقات، وحقق فوزه الأول في البطولة على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بهدفين نظيفين.

ويدين الفريق الكاتالوني في فوزه الثاني في آخر تسع مباريات إلى ميغيل غوتيريس (42) وجوانبي (73)، فيما أهدر الأوروغوياني كريستيان ستواني ركلة جزاء (88).

وذاق يوفنتوس الإيطالي طعم الخسارة لأول مرة بعد فوزين بسقوطه أمام شتوتغارت الألماني بهدف نظيف متأخر.

بعد طرد البرازيلي دانيلو ببطاقتين صفراوين خلال ثلاث دقائق (84)، أهدر الفرنسي إنزو ميو فرصة تسجيل الفوز من ركلة جزاء حيت تصدى الحارس ماتيا بيرين (86)، لكن البديل المالي البلال توريه سجل الفوز بصناعة ميو (90+2).