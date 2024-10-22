"إفراج مؤقت".. الخليج 365 يكشف آخر تطورات قضية ثلاثي الزمالك في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قضية ثلاثي الزمالك بالاعتداء على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات.

وأوضح مصدر إماراتي مطلع لموقع "الخليج 365" أن الواقعة بدأت عندما أراد نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك النزول إلى أرض الملعب أثناء ركلات الترجيح ومنعه سيف المعمري "المنظم".

وكشف المصدر أن دونجا أصر على النزول إلى أرض الملعب مما أدى إلى مشادة كلامية والاعتداء على منظم البطولة، مع تدخل مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد.

وقال المصدر إن جلسة اليوم الثلاثاء، شهدت الحكم بكفالتهم ودفع مبلغ قدرة 560 ألف درهم (٧٬٤٢٥٬٧٥٢٫٩٦ جنيه مصري) والإفراج عنهم مؤقتا.

واختتم المصدر أن الواقعة كاملة مسجلة بالفيديو، وتم تحديد جلسة ثانية غدا الأربعاء، من أجل النطق بالحكم النهائي.

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