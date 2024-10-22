شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري بالإمارات ؟ والان مع تفاصيل الخبر

دخل فريق الكرة بـ النادي الأهلي ، أجواء مباراة الزمالك المُرتقبة في نهائي السوبر المصري بعد 48 ساعة بالإمارات ، وبدأ الفريق يعيش أجواء هذه المباراة بعدما أغلق ملف مباراة سيراميكا بإيجابياتها وسلبياتها ، ونستعرض في التقرير التالي ، أهم المعلومات الخاصة باستعدادات الأهلي للزمالك وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري؟

ج: يلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة من مساء بعد غد ، الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة السوبر المصري.

س:كيف تأهل الأهلي والزمالك لنهائي السوبر المصري؟

ج: الأهلي فاز على سيراميكا بهدفين لهدف ، فيما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي للبطولة المقامة حالياً بالإمارات.

س: كيف يستعد الأهلي لنهائي السوبر المصري؟

ج: مارسيل كولر مدرب الأهلي منح الفريق راحة أمس ، الأثنين، من التدريبات على أن يبدأ الفريق في السادسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة الزمالك المرتقبة.

س: ما هو موقف اللاعبين المُصابين في الفريق؟

ج: يعاني 5 لاعبين في الأهلي من إصابات مختلفة ، هم عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وأشرف داري وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي وسيتحدد اليوم مصير هذا الخماسي من مباراة الزمالك.

س: ماذا عن أزمة محمود عبد المنعم كهربا؟

ج: أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف كهربا بعدما تم ترحيل اللاعب أمس ، الأثنين، إلى القاهرة وتغريمه مليون جنيه بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة سيراميكا مساء الأحد.