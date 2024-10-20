شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات على طاولة الأهلى.. التحضير للعمومية واعتماد الميزانية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مسئولو النادي الأهلي أكثر من ملف يخص الإدارة التنفيذية في الوقت الراهن، من أجل ترتيب الأوضاع داخل قلعة الجزيرة، في مختلف الملفات التي تهم النادي.

ولعل أبرز الملفات الإدارية المطروحة للنقاش في الوقت الراهن داخل الأهلي:

المدينة الرياضية

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش النهائية على عملية بدء التنفيذ في المدينة الرياضية واستاد الأهلي الجديد في فرع النادي بمدينة الشيخ زايد، من خلال الاستقرار على الشركات المنفذة والاقتراب من حسم الشركة التي ستضع حقوق اسمها على اسم الاستاد الجديد، وكل ما يخص عملية التنفيذ الفعلي للمشروع الأهم بالنسبة للجماهير الحمراء.

التحضير للعمومية

يعمل مسئولو النادي الأهلي على التجهيز لاجتماع الجمعية العمومية العادي يومي 28 و29 نوفمبر المقبل، بعد قرار المجلس في اجتماع الثلاثاء بالدعوة إلى انعقاد العمومية العادية ومخاطبة وزارة الشابب والرياضة لاعتماد اجتماع الجمعية في الموعد المحدد وانتخاب نائب رئيس النادي وهو المقعد الشاغر منذ وفاة الراحل العامري فاروق.

مناقشة الميزانية

يعتزم مسئولو النادي الأهلي عرض الحساب الختامي للميزانية عن السنة المالية الأخيرة على الجمعية العمومية لاعتمادها، خاصة بعدما تخطت الميزانية الجديدة حاجز الـ7 ملايين جنيه، حيث وصلت إلى 7 ملايين و144 مليون جنيه مصري، وهي أكبر ميزانية في تاريخ القلعة الحمراء، بعد تنمية وتعظيم موارد النادي.

بعيدا عما سبق، تضم قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المصري 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة، حيث تقرر الاكتفاء بخوض المران مرتين فقط في الإمارات استعداداً للسوبر المصري.