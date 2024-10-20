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مبابي وفينيسيوس.. شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة وسيلتا فيجو التي أقيمت أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من .

وفاز ريال مدريد على مُستضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف على ملعب بالايدوس.

سجل هدف ريال مدريد الأول، كيليان مبابي في الدقيقة 20.

سجل هدف سيلتا فيجو، فيليوت سفيدبيرج في الدقيقة 51.

سجل هدف ريال مدريد الثاني، فينيسيو جونيور في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز، احتل الملكي وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، وبنفس عدد نقاط المتصدر الذي يتبقى له مباراة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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