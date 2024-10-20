مبابي وفينيسيوس.. شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو التي أقيمت أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على مُستضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف على ملعب بالايدوس.

سجل هدف ريال مدريد الأول، كيليان مبابي في الدقيقة 20.

سجل هدف سيلتا فيجو، فيليوت سفيدبيرج في الدقيقة 51.

سجل هدف ريال مدريد الثاني، فينيسيو جونيور في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز، احتل الملكي وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، وبنفس عدد نقاط المتصدر برشلونة الذي يتبقى له مباراة.

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