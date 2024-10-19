الامارات | 70 قارباً تتنافس في الجولة الثانية لبطولة دبي الشراعية 43 قدماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً للإبحار من جديد ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024-2025، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من خلال سباق الجولة الثانية والختامية لبطولة دبي، والذي ينطلق في شواطئ دبي بعد ظهر اليوم.

ويرفع 70 قارباً أشرعتها البيضاء على صفحة المياه الزرقاء مع إعطاء إشارة البداية لتبحر جميعها نحو 15 ميلاً بحرياً من عمق الخليج العربي قبالة جزيرة «أم الحطب» إلى خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، بين جمال الحاضر الزاهر وواجهة دبي البحرية أمام جزر العالم، وجزيرة نخلة جميرا وفندق برج العرب.

وأكملت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيزات كافة والتحضيرات لإنجاح السباق، وذلك حسبما أكد مشرف السباق محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في بيان رسمي.

والتقت اللجنة المنظمة أمس، بالملاك والنواخذة في اجتماع خاص للردّ على كل الاستفسارات، وتأكيد ضرورة الالتزام بالتعليمات والشروط قبل خط البداية وبعد انطلاق السباق.

ويبرز في قائمة القوارب المشاركة في السباق العديد من الأسماء، من بينها القارب إعمار 5 وثايب 7 والمشخص 9 والساعي 10 وأطلس 12 وشمردل 15 وجرنين 18 وطوفان 21 وسباح 24 والصياد 28 وبراق 33 ورنان 34 وعاتي 35، وشاهين 39 والمكحولي 40 ومفارج 43 وفارس 46 والتبر 55 (بطل الجولة الأولى)، ورجام 56 ومهاجر 60 والعاصفة 63 وجميرا 68 والزعيم 69.

وتوّج بلقب سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نهاية الشهر الماضي طاقم القارب التبر 55 بقيادة النوخذة محمد سيهل المهيري، وحلّ في المركز الثاني طاقم القارب زلزال 217 بقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، بينما نال المركز الثالث القارب (الطف 70) بقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي.

1988

تُعد سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً الفئة الأقدم والأعرق بين كل الفئات، حيث تزامن تنظيمها في شواطئ دبي مع تأسيس النادي عام 1988، ومنذ ذلك التاريخ وحتى سباق الجولة الأولى من بطولة دبي 2024-2025 نظم النادي نحو 103 سباقات.