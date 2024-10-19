شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: نسعى للتتويج بالسوبر وأرفض جملة الزمالك "كعبه عالى" على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الفريق يسعى أن يظهر على أعلى مستوى، وهناك تركيز كبير على المباراة الأولى أمام الزمالك في السوبر المصري.

ورفض هاني سعيد خلال تصريحاته في قناة "أون تايم سبورتس"، جُملة أن الزمالك "كعبه عالي" على فريق بيراميدز في مواجهاتهما الأخيرة، مشيرا إلى أن الزمالك فريق كبير ومواجهته صعبة، ولا أعتقد أنها مباراة سهلة للزمالك أيضا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز والتتويج بالسوبر.

وقال: "تعاقدنا مع لاعبين جدد مميزين، ونجحوا في الدخول سريعا في أجواء المعسكر مع اللاعبين القدامى" ، مشيرا إلى الضغط الجماهيري طبيعي، ولكننا نضم لاعبين كبارا سبق لهم اللعب أمام الجماهير واعتادوا على الضغط.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.