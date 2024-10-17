شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطبق سياسة التدوير مع الأهلى فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على تطبيق سياسة التدوير خلال مباريات كأس السوبر المصرى، والتى يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويرغب كولر فى منح الفرصة للاعبين الذين اجتهدوا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم أشرف دارى وعمر الساعى ورضا سليم ومحمود كهربا، بخلاف رغبته فى إجراء تعديل على تشكيل وطريقة لعب الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المصري 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة حيث تقرر الاكتفاء بخوض المران مرتين فقط في الإمارات استعداداً للسوبر المصري .