الاتحاد المصري : عدم سفر محمد صلاح قرار يخص الجهاز الفني

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم صرف مكافآت للاعبي المنتخب عقب التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، إلى جانب صرف مكافأة استثنائية لـ إبراهيم عادل.

نجح إبراهيم عادل في تسجيل هدف فوز المنتخب أمام موريتانيا في المباراة التي أقيمت على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المغرب 2025، ليقتنص الفراعنة 3 نقاط حاسمة ويتأهل منتخب الساجدين رسميا لأمم أفريقيا في المغرب.

قال محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في موريتانيا، في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»:" اتحاد الكرة قرر صرف مكافأة خاصة للاعبي المنتخب عقب التأهل لكأس الأمم الإفريقية، وسيتم صرف مكافأة خاصة لإبراهيم عادل بعد هدفه الرائع، توقعت هدفه قبل تسديد الكرة من بعيد".

تطرق أبو الوفا للحديث عن عدم سفر محمد صلاح، نجم ليفربول، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، إلى موريتانيا بصحبة الفراعنة، قائلًا:" اتحاد الكرة لم يتدخل في قرار عدم سفر محمد صلاح ومصطفى محمد، القرار يخص الجهاز الفني فقط الذي يدير أموره حسب مصلحة الفريق".

أوضح أبو الوفا:" العلاقة جيدة للغاية بين المنتخب واتحاد الكرة، وكل الدعم للفريق الأول، وضعنا قدما في أمم إفريقيا ومطمئن بوصول المنتخب لكأس العالم".

اقتنص منتخب مصر بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية للمرة 27 في تاريخه رسميا، بعد تحقيقه الفوز في أول 4 جولات بالتصفيات.