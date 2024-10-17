ستوري نجوم كرة القدم.. ميدو وزوجته.. تهنئة نجوم الأهلي لديانج.. وسام أبو علي مع فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد عبد المنعم صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بقميص منتخب مصر.

كما نشر كريم بنزيما لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيه على موقع تبادل "الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده رفقة لاعبي منتخب البرتغال.

وقام محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادي الريان القطري، بنشر صورة له خلال تواجده مع منتخب مصر في مباراة موريتانيا.

وحرص أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، رفقة زوجته.

ونشر عمر مرموش لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت الألماني، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة للأهرامات.

كما نشر النجم البرازيلي نيمار، صورة له رفقة زميله بالهلال السعودي كاليدو كوليبالي.

وهنأ وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، زميله السابق بالفريق أليو ديانج بمناسبة عيد ميلاده.

وقام عمر كمال عبد الواحد بتهنئة زميله السابق بالفريق أليو ديانج، بمناسبة عيد ميلاده.

وحرص عمرو السولية على تهنئة أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده.

كما قام أنتوني موديست لاعب الأهلي السابق، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام".

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