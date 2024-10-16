الامارات | أول تعليق من ميسي بعد "سداسية الأرجنتين".. تغزّل بلاعب ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب أسطورة المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته بعد قيادة منتخب بلاده للفوز على بوليفيا 6-0 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، كما تطرق لموعد اعتزاله.



وقال ميسي (37 عاماً) في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: " أشعر بحماس كبير مع منتخب الأرجنتين. أشعر بحب الناس وأريد كل مرة أتقدم خطوة بخطوة، وأستمتع بكل يوم أرتدي فيه قميص المنتخب الأرجنتيني، لم أحدد تاريخاً أو مواعيد نهائية بشأن الاعتزال، لكنني فقط أستمتع كل يوم وبما يحدث مع المنتخب الأرجنتيني".



ونجح ميسي في قيادة منتخب بلاده إلى فوزا كبيرا بسداسية سجل خلالها اللاعب 3 أهداف "هاتريك" وهو العاشر له مع المنتخب الأرجنتيني ليصل إلى 112 هدفا ويصبح ثاني أفضل هدافي المنتخبات الوطنية خلف رونالدو صاحب الـ 133 هدفا.



وأضاف أفضل لاعب في العالم (8 مرات): "على الرغم من تقدمي في العمر، سعيد بزملائي في الفريق، ولكنني عندما ارتدي قميص الأرجنتين أبدو كطفل بسبب الأشياء التي نقوم بها هنا، أشعر براحة شديدة هنا، وطالما أشعر بذلك، فأرى انه يمكنني المساعدة وتقديم الأداء والاستمرار في الاستمتاع، أشعر بالحب من خلال الاستماع للهتافات والأهازيج المخصصة لي، أحب اللعب في الأرجنتين أمام هذا الجمهور العظيم".



وأشاد ميسي بلاعب ريال مدريد والمنتخب الأرجنتيني نيكو باز، وقال: "لدينا العديد من اللاعبين الرائعين، ولكن أظهر نيكو باز الكثير من الجودة وآمل أن يستمر الدفع به في المباريات القادمة ويحصل على الفرصة وينمو كثيرًا، لأن هذا الأمر في النهاية يصب في مصلحة المنتخب الأرجنتيني".