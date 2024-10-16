الامارات | شركات سياحية تقدّم عروضاً خاصة لجمهور السوبر المصري في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركات سياحية في الإمارات عن برامج للجماهير الراغبة في متابعة مباريات السوبر المصري، المقررة إقامتها في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 24 الجاري بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

ونشرت بعض الشركات عروضاً عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي متضمنة توفير حافلات لنقل الجماهير من دبي والمناطق الشمالية، مع توفير وجبة خفيفة وتذكرة دخول المباراة وعروض خاصة لحضور مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي.

وستجمع مباراتا الدور نصف النهائي المقررتان الأحد المقبل، الزمالك مع بيراميدز، والأهلي مع سيراميكا، على أن يتقابل الفائزان في المباراة النهائية 24 الجاري، في حين يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

كما أعلنت شركات مصرية هي الأخرى عن تقديم عروض لسفر الجماهير من مصر، متضمنة استخراج تأشيرة الدخول إلى الدولة وحجز الفنادق وتأمين دخول المباراة وسط إقبال ملحوظ من جماهير الأهلي والزمالك لمتابعة السوبر، الذي يشرف على تنظيمه مجلس أبوظبي الرياضي.

ومن المقرر أن يكتمل غداً وصول الأندية المصرية إلى أبوظبي تأهباً للمشاركة في السوبر، إذ سيصل الزمالك عند الرابعة عصراً في حين يصل الأهلي وبيراميدز في المساء، فيما سبقها سيراميكا، الذي يُقيم معسكراً مغلقاً في أبوظبي استعداداً للسوبر.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، أن استضافة البطولات العالمية والقارية تزيد من عدد الزوار، وتجذب المشجعين والفرق، وتسلط الضوء على المكان المستضيف، ما يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد المحلي، وزيادة حجوزات الليالي الفندقية، وزيادة الإنفاق والتسوّق من قبل الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وقال العواني لـ«الإمارات اليوم» إن استضافة البطولات الكبرى هدف استراتيجي وتأسيسي لمجلس أبوظبي الرياضي، حيث توفر الكثير من الفرص الإيجابية أبرزها تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتحسين مستوى اللياقة البدنية.

وأضاف العواني: «توفر البطولات العالمية التي تستضيفها الإمارات بشكل عام، وأبوظبي على وجه الخصوص، منصة لتسويق الوجهات السياحية المتعددة التي تزخر بها أنحاء الإمارات كافة، والتي تتميز بالتنوع الثقافي والتاريخي والتراثي، إضافة إلى الوجهات السياحية الحديثة».

رفض طلب الزمالك

كشف مسؤولو نادي الزمالك عن أنهم تقدموا بطلب إلى اللجنة المنظمة بشأن تأجيل موعد مباراتهم الأولى مع بيراميدز لمدة ساعة لتقام عند الـ6.05، بدلاً من موعدها المُحدد من قبل عند الـ5.05، إذ جاء سبب الاعتذار بحسب ما أكد المتحدث الرسمي للنادي أحمد سالم في مداخلة تلفزيونية، بارتباط اللجنة المنظمة بحقوق البث التلفزيوني وصعوبة إجراء أي تعديلات، بعدما تم وضع ترتيبات النقل وفقاً للمواعيد التي تم الإعلان عنها مسبقاً.

في حين خرج الظهير الأيسر للزمالك أحمد فتوح، من حسابات السفر مع فريقه إلى أبوظبي لظروف خاصة، فيما لاتزال الجهود تُبذل لالتحاق لاعب خط الوسط الدولي نبيل عماد «دونغا» بالمباراة الثانية للزمالك في السوبر، إذ سيخرج من تشكيلة فريقه أمام بيراميدز بداعي الإصابة.

إمام عاشور والساعة الذكية

وفي الأهلي، أكد المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، وفق قناة النادي الأهلي، أن لاعب خط الوسط إمام عاشور سيكون ضمن تشكيلة البعثة المسافرة إلى أبوظبي، على الرغم من القضية التي ستنظر أمام القضاء المصري يوم 19 الجاري، والمعروفة إعلامياً بـ«قضية المول»، والتي سينطق فيها بالحكم بعدما أقام أحد أفراد الأمن دعوى قضائية بحق اللاعب يتهمه بالاعتداء عليه أثناء تأدية عمله.

في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية في مصر عن غضب لاعبي الأهلي من قرار المدير الرياضي، محمد رمضان، بإلزام اللاعبين باستخدام الساعة الذكية، والمرتبطة بتطبيق داخل النادي يجبرهم على الخلود للنوم في موعد أقصاه الـ11 مساءً مع فرض غرامة قدرها 500 ألف جنيه على أي لاعب لا يلتزم بتلك التعليمات.

بيراميدز يصل بطائرة خاصة

واستقر نادي بيراميدز على السفر إلى أبوظبي بطائرة خاصة لمنح اللاعبين أكبر قدر من الراحة، خصوصاً مع انضمام اللاعبين الدوليين إلى النادي يوم الأربعاء قادمين من موريتانيا والمغرب، لارتباطهم مع منتخبات بلادهم بتصفيات أمم إفريقيا، إذ سيصل الفريق بكامل نجومه بعدما خلت القائمة من أي غيابات.

سيراميكا يتعاقد مع لاعب جديد

وأتم نادي سيراميكا أحد الأطراف الأربعة في السوبر صفقة جديدة تحضيراً لمباراة الأهلي بالتعاقد مع الظهير الأيسر حسين السيد لاعب الأهلي الأسبق، قادماً من المصري بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، إذ التحق اللاعب بمعسكر الفريق في أبوظبي قبل يومين، في حين يصل غداً الخميس الثنائي الدولي أحمد بيكهام، والجزائري أحمد القندوسي مع انتهاء مشاركتهما الدولية.

. البطولات العالمية منصة لتسويق الوجهات السياحية المتعددة التي تزخر بها أنحاء الإمارات كافة.