مانشستر يونايتد ينهي عقد الأسطورة فيرغوسون كسفير عالمي

الرياص - اسماء السيد - لندن : أنهت شركة إينيوس، أحد ملاك نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، عقد المدرب التاريخي السير أليكس فيرغوسون كسفير عالمي للنادي، وذلك في إجراء لخفض التكاليف، بحسب ما كشف موقع "ذي أثلتيك" الثلاثاء.

وعمل فيرغوسون (82 عاما) كسفير ومدير في النادي منذ عام 2013 تاريخ تنحيه عن منصبه اثر مشوار رائع كمدرب على مدى 26 عاما.

يُعد الاسكتلندي أفضل وأشهر مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد. قاده إلى لقب الدوري الإنكليزي 13 مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين في 1999 و2008 إلى جانب الوصافة مرتين. حصد مع يونايتد 38 لقبا في مشوار لافت على مقاعد البدلاء.

والوصف الرسمي الوحيد لخدمات فيرغوسون كسفير للنادي يمكن رؤيته في حساباته لعام 2014 حيث قال يونايتد إن فيرغوسون وقع اتفاقا في تشرين الأول/أكتوبر 2013 يصبح بموجبه سفيرا عالميا مقابل راتب سنوي بقيمة 2.13 مليون جنيه استرليني (2.82 مليوني دولار) وهو ترتيب استمر لأكثر من عشر سنوات.

واتخذت إينيوس التي يملكها السير جيم راتكليف تدابير لخفض التكاليف منذ استحواذها عمليات كرة القدم لدى "الشياطين الحمر"، اثر شراء 27.7% من أسهم النادي من عائلة غلايزر الأميركية.

واتفق الطرفان على فسخ العقد بطريقة ودية، حيث يبقى فيرغوسون مديرا غير تنفيذي في النادي.