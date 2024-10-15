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أبو الوفا يهدى درع وقميص المنتخب لسفير مصر في موريتانيا

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القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - حسن السعدني

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 05:03 م

حرص سفير مصر بموريتانيا على تنظيم حفل عشاء مساء أمس حضره محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في موريتانيا.

 

وحرص أبو الوفا علي إهداء درع اتحاد الكرة و قميص منتخب مصر للسفير المصري، كما وجه الشكر علي تسهيل المهام للبعثة عقب وصولها لموريتانيا.

 

ويخوض منتخب مصر مباراته أمام موريتانيا في السابعة مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت المنتخبين، مساء الجمعة الماضي، ويتصدر منتخب مصر مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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