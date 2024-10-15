عرض مفاجئ لـ صلاح من إنتر ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تلقى عرضًا مفاجئًا قد يؤثر على قراراته بشأن تجديد عقده مع الفريق.

ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ولم يتلقَ اللاعب أي اتصالات من ناديه بشأن تجديد العقد، مما يتيح له التوقيع مع أي فريق في يناير المقبل كصفقة انتقال حر.

وأكد موقع "إنتر لايف" أن نادي إنتر ميلان يسعى لإعادة صلاح إلى الدوري الإيطالي بعد انتهاء مشواره مع ليفربول، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يزال قادرًا على تقديم مستوى متميز.

وصف الموقع صلاح بأنه سيكون صفقة استثنائية لإنتر ميلان، نظرًا لسجله التهديفي الرائع وحفاظه على جاهزيته البدنية.

يرتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن آنفيلد في 2025، حيث يتبقى له أقل من 9 أشهر في عقده الحالي. وفي الوقت نفسه، هناك مفاوضات جادة من أندية الدوري السعودي للتعاقد مع أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات السبع الماضية.

حتى الآن، شارك صلاح في عشر مباريات مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها ستة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة، مما يجعله أحد أبرز اللاعبين في الفريق.