ستوري نجوم كرة القدم.. شموخ ميسي.. ظهور مؤمن زكريا.. وعيد ميلاد لاعب الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر 24 ساعة.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر ليونيل ميسي صورة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" ظهر فيها شامخا أثناء وجوده في إحدى مباريات منتخب الأرجنتين.

وشارك مؤمن زكريا صورته أثناء تواجده مع هاني العجيزي مدرب فريق سموحة 2005.

وهنأ لاعب الأهلي، مصطفى شوبير، صديقه علي لطفي بمناسبة عيد ميلاده الـ 35.

واستعرض أحمد نبيل كوكا تدريباته مع منتخب مصر في موريتانيا عن طريق نشر صورة لها.

ونشر طاهر محمد طاهر سورة له من تدريبات النادي الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري.

وشارك صلاح محسن صورة له أثناء التدريبات الجماعية لنادي المصري البورسعيدي.

واستعرض المحترف المصري، عمرو وردة، أناقته عن طريق نشر صورة له وهو يقف أمام مرآة.

وأعاد محمود عبد المنعم كهربا نشر "ستوري" عمر كمال عبد الواحد والذي ظهر فيه الثنائي من تدريبات النادي الأهلي.

وحرص أحمد رمضان بيكهام على نشر صورة له أثناء وصول بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا.

ونشر المدافع الشاب، باو كوبارسي، صورة له من التدريبات الجماعية لمنتخب إسبانيا استعدادا لمواجهة صربيا.

اقرأ أيضًا:

"سنحرك الشكوى خلال أيام".. أحمد سالم يُفجر مفاجأة بخصوص أرون بوبيندزا

"اللاعب ضحية".. محامي إمام عاشور يكشف آخر تطورات قضية اللاعب مع فرد الأمن