أحمد صالح: أؤيد قرار حسام حسن بإراحة محمد صلاح أمام موريتانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد صالح المدرب العام لفريق طلائع الجيش أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي من أهم لاعبي منتخب مصر والكرة العالمية في السنوات الأخيرة ولا يمكن إنكار دوره.

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وقال أحمد صالح المدرب العام لفريق طلائع الجيش عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أؤيد قرار حسام حسن بإراحة محمد صلاح أمام موريتانيا فهو لاعب كبير لا يتهاون في مهمته مع منتخب مصر بأي حال من الأحوال".

وتابع:" من الطبيعي أن يتم التنسيق بين حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد صلاح بشأن غيابه عن مباراة موريتانيا".