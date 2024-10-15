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سفير مصر في موريتانيا: الجماهير كانت متشوقة لرؤية صلاح 

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ياسر رشاد - القاهرة - قال سفير مصر في موريتانيا إن الشعب الموريتاني والجمهور كان متشوق لرؤية محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي وتنتظر التقاط الصور التذكارية معه.

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أضاف يوسف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" استقبلنا بعثة مصر موريتانيا علي اكمل وجه والجماهير كانت متشوقة لرؤية محمد صلاح".

وواصل:" ستاد مباراة مصر وموريتانيا جاهز لاستقبال الجماهير والشعب الموريتاني يعشق كرة القدم".

واكمل:" ملاعب النجيل الصناعي هي المعتمدة في موريتانيا والرطوبة ليست مرتفعة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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