أطباء برشلونة يمنحون جافي الضوء الاخضر للمشاركة في المباريات

ياسر رشاد - القاهرة - منح أطباء الفريق الاول بنادي برشلونة الاسباني الضوء الاخضر لنجم وسط الفريق الاسباني جافي للعودة للمشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق الكاتالوني بعد غياب اقترب من عام كامل بعد اصابته في نوفمبر الماضي مع منتخب اسبانيا .

وكان جافي قد اصيب في شهر نوفمبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة الى جانب قطع في الغضروف وهو ما جعله يبتعد عن برشلونة لهذه المدة الطويلة وتعد عودته بمثابة دعم كبير لتشكيلة برشلونة خاصة في منطقة وسط الملعب و الجانب الهجومي .

وقالت صحيفة اس الاسبانية ان مشاركة جافي - 20 عاما - من عدمها اصبحت في يد المدير الفني الالماني هانز فليك والذي سيحدد مدى امكانية ضمه الى تشكيلة برشلونة لمواجهة أشبيلية القادمة في الدوري الاسباني .

واضافت الصحيفة الاسبانية ان برشلونة يستعد خلال الايام القادمة للحصول على مقابل مادي من الفيفا يصل الى 20 الف يورو كتعويض مقابل كل يوم غابه جافي عن برشلونة منذ اصابته في نوفمبر الماضي وهو ما يعني امكانية حصول برشلونة على ما يقارب 6 مليون يورو .

وكانت الايام القليلة الماضية قد اظهرت عدد من الاصوات داخل نادي برشلونة تطالب بتأجيل عودة جافي الى ما بعد فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل حيث سيلاقي برشلونة بعد العودة من التوقف الدولي الحالي اربعة مباريات من العيار الثقيل امام اشبيلية ثم امام بايرن ميونخ وريال مدريد خارج الملعب ثم يستقبل أسبانيول في ديربي كاتالونيا على الملعب الاوليمبي وهو ما يعني ان مشاركة جافي في هذه المباريات ستكون محفوفة بالمخاطر حيث تتطلب بذل مجهود بدني كبير من الاعبين .