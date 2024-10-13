شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يمنح لاعبى المحلة راحة 48 ساعة والفريق يستأنف تدريباته الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

قرر أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة منح اللاعبين، راحة لمدة 48 ساعة على أن يعود الفريق للمحلة يوم الأربعاء المقبل لمواصلة الاستعدادات للدوري الممتاز.

وتعادل نادي غزل المحلة مع نادي الجونة إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهم عصر اليوم على استاد الشرطة بالعباسية، تقدم الجونة في بداية الشوط الثاني وأحرز هدف التعادل للفريق المحلاوي اللاعب عبده يحيى.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الودية الأولى أمام سموحة بهدف نظيف، ثم خسر أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية لمدة ثلاثة أيام، تخللتها مباراة ودية أمام طلائع الجيش، حيث فاز الطلائع بهدف نظيف، وأخيراً التقى غزل المحلة مع البنك الأهلي ودياً بعد العودة إلى القاهرة، حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله، قبل أن يختتم المحلة سلسلة الوديات بمواجهة اليوم أمام الجونة.

ويعمل الجهاز الفني لفريق غزل المحلة في الفترة المقبلة على رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبي الفريق، وكذلك معالجة الثغرات الدفاعية التي ظهرت من خلال الوديات، وذلك قبل المشاركة في الموسم الجديد، من جانبه، حرص المهندس وليد خليل - رئيس مجلس الإدارة والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة على تفقد معسكر الفريق بالقاهرة، وتلبية متطلبات اللاعبين والجهاز الفني.

من ناحية أخرى، قام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.