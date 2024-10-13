شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بطل الكونغو فى بطولة أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 13 أكتوبر 2024 08:38 م
فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب.
وحقق فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا الجمعة.
وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي الكونغولي وميكال الإثيوبي.
وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:
إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.
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