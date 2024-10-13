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الأهلى يهزم بطل الكونغو فى بطولة أفريقيا لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 13 أكتوبر 2024 08:38 م

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب.

وحقق فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى  الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا الجمعة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي ‏الكونغولي وميكال الإثيوبي.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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