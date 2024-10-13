"قبل دقائق من المغادرة".. المنتخب يُعلن سبب إعفاء حسام حسن لمصطفى محمد من السفر إلى موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن قد قرر إعفاء مصطفى محمد من السفر إلى دولة موريتانيا مع بعثة الفريق قبل 22 دقيقة من إقلاع الطائرة.

وأوضح اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أن الجهاز الفني للمنتخب فضّل إعفاء مصطفى محمد لاعب الفريق من المشاركة في مباراة موريتانيا بعدما أثبت الكشف الطبي تعرضه لإجهاد العضلة الخلفية وفضل الجهاز الفني إراحته حفاظا علي اللاعب من تفاقم الإصابة .

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب في الرابعة عصر اليوم متوجهة إلى موريتانيا لمواجهتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب.

ويتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب المجموعة قبل المباراة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل منتخب موريتانيا المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

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