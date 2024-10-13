"اللي بيحصل كتير على الجمهور".. تعليق ناري من شوبير على إيقاف قيد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "الزمالك بيعود تاني لإيقاف قيد بسبب مستحقات الغاني أتشمبونج لاعب الفريق السابق".

أضاف: "قريت تصريحات لوكيل أتشيمبونج بيقول أن اللاعب بقى ماشاء الله غني واشترى نادي في غانا وبقى عايش عيشة الملوك بفلوس الزمالك".

وأكمل: "الوكيل قال حاجة غريبة أن المبلغ كان 120 ألف دولار، ووصل حاليا إلى مليون و200 ألف دولار، والتأخر في دفع القسط الأخير رفع مبلغ القسط تاني إلى 200 ألف دولار".

وأوضح: "أنا مستغرب، هو احنا فلوسنا كتير للدرجة دي؟ هو في أيه يا جماعة؟ هو إيقاف القيد ده موضوع سهل؟ اللي بيحصل ده كتير على جمهور نادي الزمالك".

وأتم تصريحاته: "هيطلع واحد دلوقت يقولي ملكش دعوة خليك في حالك، أقوله ما هو ده حالي وده شغلي".

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