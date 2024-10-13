"حصل على مليون و200 ألف بدلاً من 100 ألف".. وكيل أتشيمبونج يكشف كيف تحول اللاعب لملك في غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال اللاعب الغاني بنجامين أتشيموبنج تحول موكله إلى "ملك" ـ بحسب وصفه ـ بعد أزمته مع القلعة البيضاء جعلته يصبح مالكاً لنادِ لكرة القدم ببلاده.

وأوضح وكيل أتشيمبونج، في تصريحات لفضائية DMC مساء أمس السبت، أن الزمالك كان من الممكن أن ينهي أزمة أتشيمونج مقابل 100 ألف دولار ولكن بسبب ما وصفه بـ"الضرب والحبس" حصل اللاعب على حكم من فيفا بأحقيته في الحصول على بمليون و 200 ألف دولار من خزينة القلعة البيضاء.

وأشار وكيل المحترف السابق بصفوف الزمالك، إلى أن نادي الزمالك لم يسدد قيمة القسط الأخير من مستحقات أتشيمبونج وقدره 115 ألف دولار، وبسبب التأخير سيدفع الزمالك غرامة إضافية 85 ألف دولار وربما ستزيد لتصل القيمة الإجمالية المتبقية إلى 240 ألف دولار، مضيفاً:"اللاعب بعدما حصل على أموال من الهواء من وراء الزمالك أصبح ملكاً وأشترى ناديًا في غانا وأسس أكاديمية".

وأتم الخربتاوي تصريحاته بالتنويه إلى أن موكله تقدم بالفعل بشكوى لإيقاف القيد بنادي الزمالك منذ أسبوعين وهو ماتم، مهدداً بأن اللاعب سيتقدم بشكوى أخرى حال عدم سداد المستحقات المتبقية له.

اللاعب كان قد شارك بقميص الزمالك في 6 مباريات سجل خلالها هدفين.

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