الامارات | حالة نادرة.. دبا يتصدر الدوري في «الأولى» و«الثالثة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق دبا فوزاً مهماً على فريق 365 بهدفين لواحد، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، ليواصل اعتلاءه القمة في أول مشاركة لـ«النواخذة» في البطولة.

وسجل هدفي دبا ستانلي أوجوه (50)، وأحمد نبيل (85)، بينما أحرز هدف فريق 365 اللاعب بي إن جان (35).

وبهذه النتيجة، تصدر دبا الترتيب برصيد 12 نقطة بعد فوزه في المباريات الأربع.

يُذكر أن فريق دبا يشارك أيضاً في دوري الدرجة الأولى الذي يحتل صدارته برصيد ست نقاط من مباراتين حقق فيهما الفوز، كما تأهل لخوض مباريات دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة.

وتُعد الحالة نادرة في مسابقات كرة القدم الإماراتية أن يشارك نادٍ في مسابقتين مختلفتين، ويتمكن من نيل الصدارة بكلتيهما وبالعلامة الكاملة على مستوى الفريق الأول.

بدوره، وصف مدرب فريق الدرجة الثالثة محمد عبيد الخديم مباريات الدوري بالقوية والحافلة بالأداء الفني القوي، إضافة إلى أنها تحظى بمتابعة جماهيرية، ما انعكس ذلك على المستويين الفني والتنظيمي.

وقال الخديم لـ«الإمارات اليوم»: «فريق دبا يجمع لاعبين موهوبين من أبناء النادي، خصوصاً أن منهم من مثل فريق تحت 21 سنة، ومنهم مقيمون حديثون يسعى مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الظنحاني للحفاظ عليهم لدعم مسيرة النادي في المستقبل».

وأضاف: «الفريق يقدم مباريات قوية أسهمت في محافظة اللاعبين على مهاراتهم الفنية واللياقة البدنية وهي في تصاعد، وهدفنا تحقيق أفضل النتائج الإيجابية، ونشعر بسعادة كبيرة لأن الفريق الأول في كلتا المسابقتين يتصدر دوري الدرجتين الأولى والثالثة».